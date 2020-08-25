أسرار العلامات التجارية.. تعرف على معنى واسم سيارتك

على مدار تاريخ صناعة السيارات، تعددت أسماء كبرى الشركات بهذا المجال، كان منها من يحمل اسم مبهم ذو معنى مستتر، وكان منها من يحمل اسم الشخص أو الأشخاص المؤسسين للشركة أنفسهم.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، عرضا مفصلا، لأصول تسمية أبرز شركات صناعة السيارات في العالم، وفك رموز أسماء الشركات التي قد تبدوا غير مفهومة للبعض.

بدأ الموقع بماركة "أكيورا" اليابانية التابعة لهوندا، وأوضح أن اسم Acura، اشتق من الكلمة اللاتينية cura، التي تعني بالإنجليزية accuracy بمعنى الدقة، حتى أن شعار الشركة على شكل الحرف الإنجليزي A تمت صياغة تصميمه ليشابه البرجل الهندسي الذي يدلل على الدقة في رسم الأشكال الهندسية.

وضمت القائمة المعنى وراء تسمية شركة "ألفا روميو" الإيطالية، وبدأ الموقع بكلمة Alfa في اسم الشركة، وهي مجموعة من الحروف التي تختصر جملة Lombard Automobile Factory Company بمعنى شركة مصنعة صناعة السيارات بـ "لومبارد"، و "لومبارد" هي مدينة إيطالية ضمن حدود مدينة ميلانو.

أما كلمة "روميو"، فترمز لـ أحد المديرين للشركة في السنوات الأولى من تأسيسها وهو "نيكولا روميو"، الذي تولى إدارة الشركة ما بين عام 1910.

بعدها جاء بالقائمة، الأصل وراء تسمية شركة صناعة السيارات عالية الأداء Alpina التابعة حاليا لـ"بي إم دبليو"، وقال موقع "أوتو كار"، إن مؤسس الشركة Burkard Bovensiepen في عام 1960، كان في حيرة من أمره حول تسمية شركته، وقرر الاستعانة باسم شركة والدته للطباعة والكتابة التي كانت تحمل اسم "ألبينا" نفسه.

وكشف الموقع أصل تسمية شركة صناعة المحركات عالية الأداء لمرسيدس، AMG، وقال "أوتو كار" إن مؤسسي الشركة، هم Hans Werner Aufrecht و Erhard Melcher استخدما الأحرف الأولى من أسمائهم الأخيرة Aufrecht و Melcher لتكن جزء من اختصار AMG، وفيما يخص حرف G، فهو أول حرف من اسم مدينة Grossaspach الألمانية التي تعتبر مسقط رأس Hans Werner Aufrecht مؤسس الشركة.

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كما ذكر الموقع في قائمته شرحا لاسم شركة أستون مارتن البريطانية، وقال إن اسم مارتن من الشركة يعود لمؤسسها "ليونيل مارتن"، واسم "أستون"، يعود لمضمار سباق Aston Hill hillclimb بمقاطعة "بوكنجهام" البريطانية التي كان يتنافس بها مؤسس الشركة ليونيل مارتن مع شريكه في تأسيسها "روبيرت بامفورد".

وشرح من بعدها الموقع، أصل تسمية شركة "أودي" الألمانية، وأفاد بأن August Horch مؤسس شركة أودي كانت له تجربة تأسيس شركة سيارات أولى قبل شركة أودي، وقام بتسمية شركته الأولى على اسمه قبل أن يتركها لخلاف بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة، وحين سعى لتأسيس شركة أخرى، قرر أن يختار اسما جديدا، واقترح عليه اسم أودي Audi، وهي كلمة تحمل معنى listen بالإنجليزية، أي "استمع".

وفيما يخص شركة بي إم دبليو BMW، شرح الموقع أصل مسماها، مشيرا إلى أن هذه الحروف هي اختصار لاسم الشركة حين تأسيسها بالألمانية Bayerische Motoren Werke وهو ما يعني بالإنجليزية Bavarian Motor Works، في إشارة لمدينة بافارية المقر الرئيسي للشركة.

أما شركة كاديلاك، كشف موقع "أوتو كار"، أن أصل تسميتها يعود للمستكشف الفرنسي Sieur de Cadillac الذي قام بتأسيس حصنا في مدينة ميتشيجان الأمريكية الذي تأسس في مكانه فيما بعد مدينة ديترويت التي تعتبر حتى الآن المقر الرئيسي للشركة الأمريكية المصنعة للسيارات.

من بعدها شرح الموقع في قائمته، معنى كلمة هيونداي، المسمى لشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، وقال إها مستوحاة من الكلمة الكورية hyeondaeseong التي تعني بالإنجليزية modernity، بمعنى "الحداثة".



