وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤكدان أن معاهدة السلام ستعزز فرص الاستقرار بالمنطقة وتمثل خطوة إيجابية المزيد

أعربت الإمارات وإسرائيل، الثلاثاء، عن تطلعهما إلى تعزيز قنوات التواصل بينهما وتأسيس علاقات ثنائية راسخة تعود بالخير على البلدين والمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، ركز على معاهدة السلام بين البلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أن "معاهدة السلام المشتركة بينهما، ستعزز فرص الاستقرار في المنطقة وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه".

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، في 13 أغسطس/آب الجاري، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفتها بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

