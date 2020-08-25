المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عامًا المزيد

أكدت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة كيلي كرافت، الثلاثاء، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عامًا.

وأعربت كيلي كرافت عن أملها أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات في إبرام معاهدات سلام مع إسرائيل وأن تشجع الفلسطينيين على ذلك أيضًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد،الإثنين، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط .

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وكشف الرئيس ترامب أن هناك دولا أخرى ترغب في الانضمام إلى مثل هذه المعاهدة، واصفا معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية بأنها "عظيمة"، والعالم كله يرحب بها.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس الماضي، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

والخميس 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.