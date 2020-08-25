تطورات مفاجئة.. حسام عوار يصدم منتخب الجزائر

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات سريعة بشأن ملف المنتخب الذي سيلعب له الجزائري الأصل حسام عوار موهبة أولمبيك ليون الفرنسي.



وحسب مصادر مؤكدة، فإن اللاعب يتجه لتفضيل المنتخب الفرنسي عن المنتخب الجزائري، بعدما تلقى عرضا في الساعات الماضية.

وكشف الإعلامي الفرنسي المخضرم، دومينيك جريمولت، عن أن متوسط الميدان المتألق، سيحمل ألوان "الديكة"، وبأن الأمور سيتم الإعلان عنها بشكل علني الخميس المقبل، من خلال ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي.

قضية محسومة

وقال الإعلامي الفرنسي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن الجزائر لا تمتلك أية حظوظ لخطف حسام عوار، مشددا على أن أبطال العالم من المستحيل أن يفرطوا في خدمات لاعب صاحب موهبة عالمية، خاصة وأنه استفاد من المدرسة الفرنسية منذ أول مرة داعب فيها الكرة.

وواصل: "لقد وصلنا لمرحلة لا يمكن معها تجاهل لاعب أولمبيك ليون، وما قدمه خلال دوري أبطال أوروبا مؤخرا، يوضح جليا بأن مكانته مع المنتخب الفرنسي، وأؤكد لكم بأن حسام عوار سيباشر مشواره الدولي مع أبطال العالم شهر سبتمبر/أيلول المقبل".

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مكالمة زطشي

وحاول خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إقناع حسام عوار، بالالتحاق بأبطال أفريقيا 2019، ولكن هذه الخطوة جاءت متأخرة بعض الشيء.





وكشف موقع "لو سكور" أن الرجل الأول في "الفاف" اتصل بلاعب أولمبيك ليون، ولكن رد هذا الأخير كان صادما، عندما أكد له بأنه سيلبي الدعوة الفرنسية إن وصلته يوم الخميس، وهو ما يوضح تحمسه للتواجد مع أشبال ديدييه ديشامب.

سوء حظ

ونشير إلى أن الصراع على حسام عوار، ازداد تعقيدا في الفترة الماضية بالنسبة للجزائر، بعدما قدم اللاعب عروضا قوية في دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه لتجاوز مانشستر سيتي بثلاثية غير متوقعة في الدور ربع النهائي.

وخدمت تواريخ الفيفا منتخب فرنسا على حساب "الخضر"، باعتبار أن الموعد الدولي لشهر سبتمبر/أيلول تم إلغاؤه خارج أوروبا، وهو ما منح الأسبقية لفرنسا، التي ستستدعي اللاعب لضمانه وربطه معها.

واستغلت فرنسا عدم إمكانية التحاق عوار ببلده الأصلي الذي لا يمتلك خلال الفترة الحالية أي تاريخ تجمع رسمي يسمح له بضم اللاعب.