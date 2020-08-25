أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020

تراجعت على نحو طفيف أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي اتجهت فيه أسعار المعدن الثمين عالميا نحو الاستقرار.

وعلى مستوى السوق السعودية، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار (24) اليوم الثلاثاء 232.35 ريال (61.95 دولار) مقابل 233.13 ريال (62.16 دولار) الإثنين، وهذه الأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

وشهد سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة تراجعا طفيفا ليبلغ 203.31 ريال (54.21 دولار) مقابل 203.99 ريال (54.39 دولار) أمس.

وانخفض بشكل طفيف سعر الجرام عيار (18) ليسجل 174.26 (46.46 دولار) مقابل 174.85 ريال (46.78 دولار) سعر إغلاق أمس.

وبلغ سعر الأوقية 7 آلاف و 221 ريالا (ألف و925 دولارا)، فيما سجل سعر كيلو الذهب في السوق السعودي 232 ألفا و261 ريالا (61 ألفا و923 دولارا).

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الذهب منخفض التكلفة

واستقر سعر جرام الذهب عيار (16) عند مستوى 154.90 ريال (41.30 دولار)، وعيار (14) سجل 135.54 ريال (36.14 دولار)، وعيار (12) سجل 116.18 ريال (30.98 دولار)، أما عيار (10) فسجل 96.81 ريال (25.81 دولار).

الذهب عالميا

استقر الذهب اليوم الثلاثاء إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبل كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.

يناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للمركزي الأمريكي يوم الخميس في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس كورونا.

وتبني مجلس الاحتياطي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما ساهم في صعود الذهب نحو 28 بالمئة هذا العام.