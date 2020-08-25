لكزس تسجل اسم تجاري لكروس أوفر صغيرة جديدة  

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الخليج ٣٦٥ نت – سجلت تويوتا الأسماء التجارية “LBX” و “لكزس LBX” في عدة دول أوروبية، ما قد يشير إلى موديل جديد تحت علامة لكزس.
وقد اقترح البعض أن الاسم قد يكون لكروس أوفر اختبارية قادمة للكزس، والتي قد تمهد لموديل جديد أصغر من UX في مجال العلامة حسب الشائعات الأخيرة.
ويُذكر أن لكزس مؤخراً سجلت اسماً تجارياً آخر “RZ 450e” في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا والذي قد يشير إلى SUV كهربائية جديدة كلياً تعمل عليها الشركة حالياً.
بالنسبة لاسم الموديل الكهربائي الجديد RZ 450e فيتبع نفس نمط لكزس باختيار حرف R لموديلاتها، مثل RC و RX، كما أن حرف e في النهاية يشير بوضوح إلى محرك كهربائي.. وسنعلم المزيد عن هذه الموديلات الجديدة قريباً.
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