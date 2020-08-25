عرض تمويل سيارات كيا من الجبر للتمويل

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، اللمسات الأنيقة والمدهشة والخطوط البسيطة تحقق جوهر القيادة الممتعة، كل هذا و اكثر في سيارات كيا. احصل الآن على أحدث عروض كيا الجبر بالتعاون الجبر للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تأجيل 3 أقساط، 5% دفعة أولى وبدون رسوم إدارية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. Advertisements الشروط والأحكام: الدفعة الأولى تبدأ من 5% حسب الشروط والأحكام.

هذا العرض مقدم من قبل شركة الجبر للتمويل.

ضمن مبادرة الإقراض الغير مباشر بالتعاون مع منشآت وبنك التنمية الإجتماعية.

يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2020. صورة العرض:

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