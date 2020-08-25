تسريب إم جي 5 الجديدة كلياَ

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور إم جي 5 الجديدة قبل تدشينها في معرض غوانزو الصيني للسيارات في نوفمبر القادم. إم جي ستعيد إحياء اسم “إم جي 5” مجدداً بعد توقف إنتاج الموديل السابق في 2017، والذي كان هاتشباك.. ولكن الموديل الجديد سيكون سيدان بتصميم رياضي. نعلم بعض المواصفات الهامة عن السيارة، مثل تزويدها بمحرك 1.5 لتر بقوة 120 حصان ومحرك ثاني 1.5 لتر تيربو بقوة 173 حصان، مع جنوط 16 و17 إنش، وسنعلم المزيد وقت التدشين. Advertisements

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