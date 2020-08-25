أمين المنطقة الشرقية: استبدال سحب السيارة المخالفة بالغرامة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية عن صدور قرار جديد بشأن السيارات المخالفة للمواقف، والذي يُفيد بمنع سحب هذه السيارات في حالة مخالفتها، مؤكداً أن الأمانة ضد تصرّف السحب بشكل عام.

وأضاف: “نحن ضد سحب السيارات بلا شك وسبق التأكيد أنه غير مقبول أن يحضر إلينا شخص بعائلته ويعود لسيارته ولا يجدها”، مشيراً إلى أنه بدلاً من سحب السيارة ستتم الاستعاضة عن ذلك بالغرامات، وذلك وفقاً لصحيفة اليوم.