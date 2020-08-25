الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية عن صدور قرار جديد بشأن السيارات المخالفة للمواقف، والذي يُفيد بمنع سحب هذه السيارات في حالة مخالفتها، مؤكداً أن الأمانة ضد تصرّف السحب بشكل عام.
وأضاف: “نحن ضد سحب السيارات بلا شك وسبق التأكيد أنه غير مقبول أن يحضر إلينا شخص بعائلته ويعود لسيارته ولا يجدها”، مشيراً إلى أنه بدلاً من سحب السيارة ستتم الاستعاضة عن ذلك بالغرامات، وذلك وفقاً لصحيفة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين المنطقة الشرقية: استبدال سحب السيارة المخالفة بالغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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