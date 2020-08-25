تعرف على حصيلة مزاد أرقام اللوحات المميزة للسيارات في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – نظمّت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مزاداً لبيع الأرقام المميزة للوحات السيارات، وتم طرح 90 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً من الفئات “H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z”.
وشهد المزاد تصدّر اللوحة التي تحمل الرقم (V12) فتم بيعها بأعلى قيمة سعرية بلغت 7 ملايين درهم، ليُسجل المزاد حصيلة إيرادات بلغت 36 مليون و224 ألف درهم، بزيادة 83% عن إيرادات المزاد السابق الذي أقيم في ديسمبر وسجّل 19 مليون درهم فقط.
وجاءت في المرتبة الثانية من حيث القيمة السعرية، اللوحة التي تحمل رقم (S20) وتم بيعها بـ4 ملايين و60 ألف درهم، ثم الرقم (Y66) الذي تم بيعه بـ3 ملايين و200 ألف درهم.
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