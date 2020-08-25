بالصور.. "سيلفادور" الجديدة من شيفروليه لاقتحام الطرق الوعرة

ضمن الفئات العملاقة، طرحت شركة شيفروليه الأمريكية نسخة 2020 الأحدث من الشاحنة "سيلفادور"، بقدرات مميزة وإمكانيات تمكنها من اقتحام الطرق الوعرة وسحب أثقل الأوزان.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة من الشاحنة المميزة، شمل قوة محركها، والتقنيات المضافة ومعدل استهلاك الوقود، والفئات التي تتوفر منها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

قال الموقع إن شيفروليه قامت بتجديد شامل للنسخ الرئيسية المطروحة من شاحنة سيلفادور لعام 2020، وهي كل من نسخة 2500 HD، ونسخة 3500HD، وشمل ذلك تعزيز قوة المحرك وقدرة أعلى لسحب أوزان أثقل، بخلاف تحسينات التصميم الخارجي.





الأسعار

الشاحنة تتوفر منها 5 فئات للبيع بأسعار مختلفة،الافتتاحيةباسم Work Truck بسعر 33,853 ألف دولار، والفئة التي تليها LT، وتتوفر بسعر 37,163 ألف دولار.

ثم فئة Custom التي تتوفر بسعر 38,489 ألف دولار، ثم فئة LTZ التي تتوفر بسعر 47,178 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من شاحنة سيلفادور High Country التي تتوفر بسعر 58,784 ألف دولار.

المحرك

ذكر موقع "كار أند درايفر"، أن 2500HD و 3500HD من شاحنة سيلفادور، تتوفران بمحرك من فئة V8 بسعة 6.6 لتر، مع عزم دوران 464 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

Advertisements





عزم السحب

الفئات العاملة بمحرك غاز من شاحنة سيلفادور قادر ة على سحب أوزان تصل لـ 17,400 ألف رطل، والعاملة بمحرك ديزل تتمكن من سحب أوزان تصل لـ 35,500 ألف رطل.

الوقود

شاحنة سيلفادور تستهلك من الوقود بنسختها العاملة بمحرك ديزل ونظام دفع 2wd " جالون" لكل 23 ميلا تقطعهم على الطريق داخل المدن، ومثله كل 33 ميلا على الطريق السريع.





التقنيات

وتتمتع الشاحنة سيلفادور من الداخل بشاشة معلوماتية بقياس 8.0 بوصة، تدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".

مع نظام صوتي من ماركة BOSE الفخمة، مكون من 7 مكبرات صوتية، ونظام توصيل لاسلكي بالإنترنت.





الأمن والسلامة

تشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام الفرامل الذاتية، ونظام رصد المنطقة العمياء خلف السيارة ونظام الحفاظ على المسار.