نصائح هامة لحماية سيارتك من حرارة الصيف الحارقة

الخليج ٣٦٥ نت – قد يؤدي الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في الصيف إلى تلف بعض أجزاء السيارة الهامة، ومنها الإطارات والبطاريات والإلكترونيات، لذا يجب اتخاذ بعض الإجراءات لحماية أجزاء السيارة الهامة من الضرر.

وكشف خبراء نادي السيارات “أوروبا” أنه في الأيام شديدة الحرارة في الصيف يمكن أن ترتفع درجات الحرارة تحت غطاء حيز محرك السيارة إلى أكثر من 100 درجة، وهو ما قد يسبب العديد من التلفيات لمكونات السيارة الداخلية مثل الإلكترونيات.

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وأوضح الخبراء الألمان أنه على الرغم من أن الأجزاء الإلكترونية في السيارة معدة لتحمل درجات الحرارة العالية، إلا أن الحرارة قد ترتفع بصورة هائلة تحت غطاء حيز المحرك، خاصة عند الوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة في الصيف ما يؤدي إلى تعرض الأجزاء الإلكترونية للضرر.

وأضاف الألمان أن الإطارات أيضاً من الأجزاء التي تتأثر بالحرارة العالية في الصيف، وفي حال عدم العناية بها قد تتعرض للتلف، لذا يجب فحص ضغط هواء الإطارات كل أسبوعين وقبل كل رحلة طويلة.

وتندرج البطارية كذلك ضمن الأجزاء التي تتأثر بارتفاع الحرارة، حيث قد تقلل الحرارة العالية من العمر الافتراضي للبطارية، وتعرضها للتلف السريع.

وشدد الخبراء على ضرورة فحص سائل التبريد بصورة منتظمة للتأكد من عدم تناقصه خاصة في الصيف لاحتمال تعرضه للتبخر في بعض السيارات، وهو ما قد يجلب أضرار بالغة لمحرك السيارة.