عرض الوعلان للسيارات ومصرف الراجحي على تقسيط سيارات جيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للتجارة، احصل على أفضل عروض تمويل السيارات من جيلي الوعلان بالتعاون مع مصرف الراجحي.. بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية وبقسط شهري منخفض. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: *تأجير السيارات بتحويل الراتب دفعة أولى%0

بدون رسوم إدارية

قسط شهري منخفض

الدفعة الأخيرة حتى %35

المدة 60 شهر

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من %7.04 *تأجير السيارات بدون تحويل الراتب دفعة أولى تبدأ من%10

بدون رسوم ادارية

قسط شهري منخفض

الدفعة الأخيرة حتى %30

المدة 60 شهر

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من %8.77 الشروط والأحكام: Advertisements تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي

يسري العرض حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط

المصرف خاضع لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي صورة العرض:

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