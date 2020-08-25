رولزرويس تكشف موعد تدشين جوست الجيل الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت رولزرويس على تدشين الجيل القادم من جوست عبر البث المباشر على الإنترنت في 1 سبتمبر.

وسينتقل الجيل الثاني من جوست للغة تصميم جديدة، بينما في لوحة القيادة نرى كلمة “جوست” وحولها 850 نجمة براقة، مع تصريح رولزرويس أنها طورت هذا التصميم المضيء على مدار سنتين.

هذه المنطقة المضيئة في لوحة القيادة من ناحية الراكب تنطفئ تلقائياً عند وقف المحرك، كما أنها تشمل 152 مصباح LED فوق وأسفل لوحة القيادة مع استخدام ألوان مماثلة لساعة المقصورة وإضاءة لوحة العدادات.

وسنعلم المزيد عن المزايا الحصرية لجوست ومواصفاتها المختلفة خلال أيام.

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