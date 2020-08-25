كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رصد سيارة جيب كومباس 2022 الجديدة كليًا خلال اختبارها على الطرق العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة جيب مؤخرًا سيارة Compass SUV المحدثة للسوق الأوروبية، وتميزت السيارة مع التحديث السابق، ببعض التعديلات الأخف في شكل الشبكة الأمامية المعدلة ، ومصابيح الضباب LED ، ونظام المعلومات والترفيه الجديد UConnect ، وعجلة معدنية جديدة وخيارات طلاء إضافية، وعلى الرغم من أنه كان تحديثًا إلى حد ما، إلا أن الشركة لديها إصدار محدث بشكل أكثر شمولاً قيد التنفيذ.

وفقًا لخطة جيب الخمسية اعتبارًا من عام 2018 ، من المقرر أن تصل سيارة Compass SUV المحدثة في عام 2022، ويبدو أنه تم التقاط الطراز نفسه الآن أثناء اختباره على الطرق العامة.

تم إخفاء جسم سيارة Compass SUV الجديدة بالكامل، تحت نمط تمويه شريطي ثقيل، لها غطاء على الواجهة الأمامية لإخفاء إضافي، وتظهر الحافة العلوية للشبكة من الأغطية، ولكن للأسف من المستحيل تمامًا الإشارة إلى أي اختلافات مقارنة بالطراز الحالي بهذه التفاصيل المحدودة.

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في الخلف، هناك مجموعة من المصابيح الخلفية الجديدة، بدلاً من المصابيح الكبيرة على الحواف الخارجية ، تكون القطع بنفس الارتفاع، وتظل التغييرات الأخرى في النهاية الخلفية مخفية تحت الأغطية.

وتظهر إحدى اللقطات المقصورة نظرة خاطفة على شاشة معلومات وترفيه تشبه الكمبيوتر اللوحي والتي يتم رفعها فوق لوحة القيادة، يبدو التصميم على Jeep Compass الجديد مختلفًا تمامًا مقارنة بوحدة عرض Uconnect الحالية للتقاطع.

في السوق الأوروبية ، تأتي سيارة Compass SUV بمحرك توربيني جديد سعة 1.3 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 130 حصان (97 كيلو واط) / 150 حصان (112 كيلو واط). هناك أيضًا Compass 4xe في خط الأنابيب مع مجموعة نقل هجينة مدمجة ونطاق كهربائي خالص يقدر بـ 50 كيلومترًا.

من المرجح أن تظهر سيارة Compass SUV المحدثة لأول مرة دوليًا في النصف الثاني من العام المقبل كنموذج 2022.