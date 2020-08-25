بالصور.. أغلى 10 دراجات نارية صنعتها هارلي ديفيدسون

طرحت شركة هارلي ديفيدسون الأمريكية الشهيرة لإنتاج الدراجات النارية شديدة العزم العديد من الموديلات منذ تأسيسها حققت مبيعات عالية خصوصا بين الشباب،رغم التكلفة المرتفعة.

وتبرز من بين هذه المنتجات 10 موديلات كانت الأعلى في السعر من بين كافة الدراجات الأخرى التي صنعتها الشركة عبر تاريخها.

وعرض موقع "هوت كارز"، قائمة تلك الدراجات النارية التي تتقارب تكلفة معظمها مع تكلفة سيارات فارهة فائقة السرعة.

وبدأ الموقع بأغلى دراجة طرحتها هارلي ديفيدسون على الإطلاق وهي موديل Cosmic Starship التي تصل تكلفتها لـ 3 ملايين دولار.

وفي المركز الثاني، جاءت دراجة Bucherer Blue Edition، التي تصل تكلفتها لـ 1.9 مليون دولار.

ومن بعدها في المركز الثالث، جاءت دراجة Easy Rider Captain America من صناعة هارلي ديفيدسون، وتصل تكلفتها 1.3 مليون دولار.

والدراجة التي جاءت بالمركز الرابع، قال الموقع إن تكلفتها المرتفعة تعود لقيمتها التاريخية اذ تعتبر من الدراجات الكلاسيكية والتحف النادرة من صناعة هارلي ديفيدسون، وهي دراجة 8 Valve Racer موديل عام 1916، وتكلفتها مليون دولار.

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والأمر نفسه ينطبق على الدراجة التي جاءت بالمركز الخامس بهذه القائمة، التي تعتبر من أوائل الدراجات التي طرحتها شركة هارلي عام 1907، وتحمل اسم Strap Tank وتصل تكلفتها لقيمتها التاريخية لـ 715,000 ألف دولار.

و دراجة Model 5-D Twin تعد أيضا من اوائل الدراجات التي صنعتها شركة هارلي عام 1909، ولقيمتها التاريخية تصل تكلفتها حاليا لـ 550,000 ألف دولار.

بعد ذلك جاءت بالقائمة دراجة هارلي ديفيدسون النارية FHL، موديل عام 1957، التي طرحت بعدد محدود من النسخ، وتصل تكلفتها في الوقت الحالي لـ 358,000 ألف دولار.

وفي المركز الثامن بالقائمة،جاءت الدراجة النارية التي صنعتها شركة هارلي ديفيدسون خصيصا للبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، عام 2013، وتحمل الدراجة اسم FXD Dyna Super Glide، وتصل تكلفتها الحالية لـ 331,000 ألف دولار.

وبالعودة لكلاسيكيات الشركة، جاءت دراجة طرحتها هارلي للبيع، عام 1911، باسم Harley Davidson 7D Twin، وتكلفتها 284,000 ألف دولار.

وأخيرا،دراجة هارلي ديفيدسون Harley-Davidson 8A Twin الكلاسيكية عام 1912، التي تصل تكلفتها الحالية لـ 236,500 ألف دولار، لقيمتها التاريخية.



