فولكسفاجن تفاجئ الشباب بتطوير أيقونتها Golf GTE

أعلنت شركة فولكسفاجن عملاق صناعة السيارات الألمانية عن طرح الموديل الجديد من أيقونتها Golf GTE الهجين، ذات الشعبية الكبيرة بين فئة الشباب، بسعر يبدأ من 41 ألفا و667 يورو.



وبحسب بيان الشركة الألمانية، فإن السيارة الهجين من نوع Plug-in الجديدة تعتمد على نظام دفع يتألف من محرك بنزين تربو سعة 1.4 لتر، وآخر كهربائي بقوة 85 كيلووات.

وبتضافر جهود كلا المحركين تزأر السيارة بقوة 245 حصانا/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويتم دعم هذا النظام ببطارية سعة 13 كيلووات ساعة تكفي السيارة لبلوغ مدى السير 60 كلم، والوصول إلى السرعة القصوى 130 كلم/س.

وتعكس السيارة طابعها الكهربائي من خلال ظهور خاص للون الأزرق على ديكورات بالمقصورة الداخلية وعلى الجسم الخارجي وخيوط الحياكة وأشرطة الزينة على المقاعد.

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كما تقدم القمرة الرقمية المعلومات اللازمة حول مدى السير ومدى استهلاك السيارة من التيار، وكذلك الوقود.

المبيعات

وتراجعت مبيعات شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات على مستوى العالم خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة سنوية تبلغ 17.5%، ليصل حجم المبيعات إلى 804 آلاف سيارة، في ظل تأثر المبيعات من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت فولكسفاجن أن مبيعات العلامة التجارية "سيات" تراجعت بنسبة 40.5%، فيما انخفضت مبيعات شركة الشاحنات "سكانيا" بنسبة 41.3%، وتراجعت مبيعات العلاقة التجارية الأصلية "فولكسفاجن" بنسبة 17.6%.

وانخفضت مبيعات العلامة التجارية "سكودا" بنسبة 16%، وتراجعت مبيعات "أودي" بنسبة 8.1%.

أضافت فولكسفاجن أن مبيعات "بورشه" انخفضت بنسبة 1.8% و"مان" بنسبة 33.3%، فيما تراجعت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة من فولكس فاجن بنسبة 26.2%.