موجز الخليج 365 للسيارات.. أكبر استدعاء وأيقونة ماكلارين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 الثلاثاء 2020/8/25 02:20 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/8/25 02:20 ص بتوقيت أبوظبي

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. بدأت شركة فورد موتور (الصين) عملية استدعاء 10649 سيارة لينكولن أم كيه أكس، و4010 سيارات لينكولن نوتيلوس بسبب الأعطال المحتملة في نظام الوسادة الهوائية، وفقا لمنظم السوق الصيني. Advertisements أعلنت شركة ماكلارين عن إطلاق أيقونتها الرياضية 620R الجديدة في الأسواق نهاية العام الجاري بسعر 292 ألفا و437 يورو. قد تتسبب درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف في تعرض بعض أجزاء السيارة للضرر مثل الإلكترونيات والبطاريات والإطارات، ومن خلال اتباع بعض التدابير المهمة يمكن حماية السيارة من الأضرار الجسيمة، التي قد تتسبب في تكاليف باهظة. شهد مزاد الأرقام المميزة للوحات المركبات في دبي بيع اللوحة التي تحمل الرقم (V12) بسعر 7 ملايين درهم.

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