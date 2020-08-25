مواقف سيارات بالطاقة الشمسية في دبي

اكتمل العمل على مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمواقف السيارات في دبي، لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأعلنت كل من مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومدينة دبي للتعهيد اكتمال العمل على مشروعين لمواقف السيارات يشملان ألواح طاقة شمسية تولد إجمالي 4.25 جيجاوات من الكهرباء النظيفة سنويا. أي ما يكفي لتزويد الطاقة لـ350 منزلا ما يقلل 3 آلاف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

ويتم إنجاز المشروعين اللذين يعملان بالطاقة الشمسية في مجمعي الأعمال ضمن شراكة استراتيجية مع شركة إينوفا المعنية بخدمات الطاقة المتكاملة والخدمات الفنية المتعددة بهدف تطوير بنية تحتية متقدمة ومستدامة.

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وتضم المظلة الشمسية الضخمة في مدينة دبي للتعهيد 4170 لوحا شمسيا وتتمتع بقدرة 1.6 ميجاوات في ساعات الذروة، وتستطيع تلبية 98% من احتياجات الطاقة في المجمع وخفض ما مقداره 1250 طنا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وتسهم المظلة الشمسية في مدينة دبي الأكاديمية العالمية وقدرتها 1.1 ميجاوات في ساعات الذروة في تلبية نحو خمس احتياجات استهلاك الكهرباء في المجمع وهو ما يخفض 1800 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وقال محمد عبد الله المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية: "إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا بمعايير الاستدامة وتعد مواقف السيارات بالطاقة الشمسية أحد المبادرات التي تساعدنا في تعزيز بيئة الأعمال في المدينة وبناء الاقتصاد القائم على الابتكار".

من جهته أوضح عمار المالك المدير العام لمدينة دبي للتعهيد أن إنشاء أول مظلة سيارات شمسية في مدينة دبي للتعهيد يأتي تماشيا مع رؤية الإمارات الهادفة لتحقيق الريادة العالمية في استهلاك الطاقة المتجددة وتوليدها.