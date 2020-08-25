"فورد" تنفذ أكبر حملة استدعاء لسيارات لينكولن بالصين

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة فورد استدعاء نحو 10649 سيارة لينكولن أم كيه أكس، و4010 سيارات لينكولن نوتيلوس، بالسوق الصينية، بسبب الأعطال المحتملة في نظام الوسائد الهوائية.

وبدأت حملة الاستدعاء في 21 أغسطس الجاري، وتتضمن أجزاء من سيارة لينكولن أم كيه أكس الواردة والمصنعة في الفترة

ما بين 28 مايو 2015 و30 يوليو 2018، وسيارة لينكولن نوتيلوس الواردة والمصنعة في الفترة ما بين 27 سبتمبر 2018 و 30 سبتمبر 2019.

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وقال بيان صادر عن مصلحة الدولة لتنظيم السوق،

إنه نظرا لعدم كفاية المسافة الفاصلة بين مجموعة التوصيلات السلكية لمقعد الراكب الأمامي وغطاء وسادة المقعد، فقد لا يعمل نظام الوسادة الهوائية بشكل طبيعي في بعض الظروف، مما يشكل مخاطر على السلامة.

من جانبها أكدت "فورد"، أنها ستثبت شريطا متدفقا على الحافة المكشوفة لإطارات وسادة المقعد، مؤكدة أنها ستقوم باستبدال الأجزاء التالفة مجانًا دون أن يتحمل العملاء أي رسوم أو تكاليف.