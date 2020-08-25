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بعد طرح موديل 2021.. ننشر أسعار كيا جراند سيراتو في مصر

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كتب: باسل الحلواني

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT"، وكيل علامة كيا الكورية الجنوبية، عن توافر موديل 2021 من السيارة كيا جراند سيراتو.    

 

وبحسب القائمة السعرية الخاصة بوكيل كيا،

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فإن أسعار السيارة كيار جراند سيراتو 2021، التي تتوافر بـ 4 فئات من التجهيزات، شهدت زيادة سعرية طفيفة على أسعار الفئات :"الثانية، والثالثة، والرابعة"، بلغت 5 آلاف جنيه، مقارنةً بموديل 2020، فيما أبقت "EIT" على أسعار الفئة الأولى دون أي زيادات.

 

وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار جميع فئات كيا جراند سيراتو موديل 2021، بحسب القائمة الرسمية الصادرة عن الوكيل المحلي.

 

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