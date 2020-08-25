كتب: باسل الحلواني
أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT"، وكيل علامة كيا الكورية الجنوبية، عن توافر موديل 2021 من السيارة كيا جراند سيراتو.
وبحسب القائمة السعرية الخاصة بوكيل كيا،
وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار جميع فئات كيا جراند سيراتو موديل 2021، بحسب القائمة الرسمية الصادرة عن الوكيل المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح موديل 2021.. ننشر أسعار كيا جراند سيراتو في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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