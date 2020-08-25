بأسعار تبدأ من 205 ألف جنيه.. "غبور" تطرح هيونداي أكسنت RP

كتب: باسل الحلواني
يأتي استعداد مجموعة جي بي غبور، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية، لطرح نسخة مجمعة محلياً من سيارة هيونداي الشهيرة أكسنت RP، ليحدث حالة من الجدل داخل سوق السيارات، ويشعل المنافسة مع السيارات التي تنتمي لنفس الشريحة السعرية، خاصةً أن تجميع السيارة محلياً أتاح لـ"غبور"، طرحها بأسعار مخفضة تنافسية.
وستتوافر السيارة هيونداي أكسنت آر بي موديل 2021، في السوق المحلية، بنسخة سيدان أبعادها تبلغ 4.37 متر طولًا، 1.7متر عرض و1.45 متر ارتفاع مع قاعدة عجلات بطول 2.57 متر وخلوص أرضي بواقع 147 مم.
تقدم السيارة بـ 4 إصدارات بمحرك سعة 1600 سي سي، 16 صباب، بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وخزان وقود سعة 43 لتر.
وسوف تطرح السيارة بخيارات مختلفة حسب الإصدار، تشمل تجهيزات فيكل الإصدارات مثل عجلة قيادة آلية المؤازرة وقابلة للامالة وزجاج كهربائي أمامي وخلفي وكمبيوتر رحلات مساند رأس أمامية متحركة وتعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات مع مقاعد قماشية وتنجيد للأبواب ومرايا كهربائية خارجية بإشارات جانبية وقفل مركزي للأبواب وتكييف يدوي وسخانات في الزجاج الخلفي ومخرج كهرباء 12 فولت وراديو سي دي ومشغل اسطوانات وبلوتووث ونظام مانع ادارة المحرك.
جدير بالذكر أن "غبور"، توقفت عن طرح النسخة المستوردة من هيونداي أكسنت RP، مطلع العام الماضي، قبل أن تعلن عن تجميعها محلياً.
|الفئة
|السعر
|الأولى
|205 ألف جنيه
|الثانية
|215 ألف جنيه
|الثالثة
|220 ألف جنيه
|الرابعة
|224 ألف جنيه
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