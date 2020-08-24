سيارة باتموبيل الجديدة تظهر في إعلان فيلم باتمان القادم

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أن رأينا الصور الأولى لسيارة باتموبيل الجديدة التي ستظهر في فيلم The Batman، أردنا رؤيتها أثناء انطلاقها، وهو ما تحقق في إعلان الفيلم الأخير، حيث ظهرت السيارة الجديدة كلياً بتصميم مختلف كلياً عن سابقيها، لتبدو كسيارة عضلية معدلة.

وكما رأينا في الصور السابقة، فيبدو أن تصميم باتموبيل الجديدة مستوحى من سيارات العضلات الأمريكية الكلاسيكية فورد موستنج ودودج تشارجر، مع بعض التعديلات التي تجعلها تبدو خطيرة للغاية.

ووفقاً للمخرج مات ريفز، فقد استغرق الأمر حوالي عام لتصميم السيارة، ويُمكننا الآن إلقاء نظرة سريعة على محرك باتموبيل المكشوف المثبت في الخلف، ونظام الدفع النفاث الذي سيمنحها مستويات مجنونة من الأداء لمطاردة الأشرار.

في الختام، يُذكر أن فيلم باتمان القادم سيكون من إخراج مات ريفز وبطولة روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وكولين فاريل وبول دانو، وسيتم عرضه في صالات السينما في 1 أكتوبر 2021.

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