أهم مميزات الصيانة في فروع كيا الجبر

الخليج ٣٦٥ نت – تعد شركة كيا الجبر التجارية هي الوكيل الرسمي الحصري لسيارات كيا في المملكة العربية السعودية بمختلف مناطقها، وهو ما يتيح لعملاء قدر كبير من المميزات والضمانات التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الراحة والسلاسة مع ملاك سياراتها، لذا نتعرف اليوم على أهم مميزات شراء سيارة من وكالات كيا الجبر في مختلف أنحاء المملكة.

تتمتع كيا الجبر بانتشار مميز لفروع مراكز البيع وخدمة ما بعد البيع أيضاً في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بداية من الرياض وجدة والدمام والخبر، وحتى أبها والأحساء والجبيل والخفجي والمدينة المنورة وتبوك وجازان بمناطق مختلفة بكافة هذه المدن، وتقدم الفروع مجموعة متكاملة من خدمات الصيانة المتميزة.

صيانة السيارات

والتي تتضمن الحصول على فحص، الشد، ضبط المحرك، ضبط نظام حقن الوقود، وزن الإطارات، التشحيم، تبديل و تغيير الزيوت (المحرك، ناقل الحركة، الفرامل، نظام التعشيق، المقود الهيدروليكي)، ماء وحامض البطارية، مانع التجمد، سائل تنظيف الزجاج، غاز نظام التبريد.

ضمان قطع الغيار

هذا ومن المهم أيضاً هنا معرفة أن جميع قطع الغيار التي يتم استبدالها خلال عمليات الصيانة الدورية تأتي مع ضمان كامل لمدة عامين، أي أنك لن تقلق أبداً حيال مواجهة نفس المشكلة مرة أخرى على عكس قطع الغيار التقليدية، وذلك نظراً لأن كيا الجبر تستخدم معايير دقيقة وصارمة في تدريب وتوظيف الفنيين العاملين لديها.

ضمان كيا الجبر

كما تقدم كيا الجبر ضمان كامل فترة 60 شهراً أو 100,000 كم، أيهما يأتي أولاً من تاريخ إصدار فاتورة الشراء، حيث يشمل ذلك ضمان البطارية من عيوب التصنيع وتعبئة غاز نظام التبريد وشحن غاز مكيف الهواء لمدة 12 شهراً دون تكلفة إضافية وبغض النظر عن المسافة المقطوعة.

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