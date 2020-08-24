أسعار سيارات جي ام سي 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات جي ام سي 2020 – 2021 لدى وكلائها التوكيلات العالمية والجميح للسيارات. جي ام سي اكاديا 7 ركاب SLE دفع أمامي بسعر 141,000 ريال

SLE دفع كلي بسعر 151,000 ريال

دينالي بسعر 186,900 ريال جي ام سي سييرا Advertisements ستاندر باب واحد بسعر 137,800 ريال

Elevation باب واحد بسعر 163,000 ريال

Elevation Z71 باب واحد بسعر 165,400 ريال

Elevation بابين قصير بسعر 193,000 ريال

Elevation Z71 بابين طويل بسعر 204,500 ريال

AT4 باب واحد بسعر 182,700 ريال

AT4 بابين قصير بسعر 204,500 ريال

AT4 بابين طويل بسعر 217,200 ريال

دينالي بسعر 256,300 ريال جي ام سي يوكن SLE دفع خلفي بسعر 178,700 ريال

SLE دفع رباعي بسعر 188,800 ريال

SLE طويل بسعر 184,900 ريال

SLT طويل بسعر 201,700 ريال

دينالي بسعر 290,900 ريال جي ام سي تيرين SLE بسعر 107,000 ريال

SLT بسعر 143,600 ريال

دينالي بسعر 159,800 ريال في الختام، جميع سيارات جي ام سي تأتي بضمان المصنع 3 سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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