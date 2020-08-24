أسعار سيارات جي ام سي 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

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الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات جي ام سي 2020 – 2021 لدى وكلائها التوكيلات العالمية والجميح للسيارات.
جي ام سي اكاديا 7 ركاب
- SLE دفع أمامي بسعر 141,000 ريال
- SLE دفع كلي بسعر 151,000 ريال
- دينالي بسعر 186,900 ريال
جي ام سي سييرا
- ستاندر باب واحد بسعر 137,800 ريال
- Elevation باب واحد بسعر 163,000 ريال
- Elevation Z71 باب واحد بسعر 165,400 ريال
- Elevation بابين قصير بسعر 193,000 ريال
- Elevation Z71 بابين طويل بسعر 204,500 ريال
- AT4 باب واحد بسعر 182,700 ريال
- AT4 بابين قصير بسعر 204,500 ريال
- AT4 بابين طويل بسعر 217,200 ريال
- دينالي بسعر 256,300 ريال
جي ام سي يوكن
- SLE دفع خلفي بسعر 178,700 ريال
- SLE دفع رباعي بسعر 188,800 ريال
- SLE طويل بسعر 184,900 ريال
- SLT طويل بسعر 201,700 ريال
- دينالي بسعر 290,900 ريال
جي ام سي تيرين
- SLE بسعر 107,000 ريال
- SLT بسعر 143,600 ريال
- دينالي بسعر 159,800 ريال
في الختام، جميع سيارات جي ام سي تأتي بضمان المصنع 3 سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
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