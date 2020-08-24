مصمم بي ام دبليو X5 يُبدي رأيه بتصميم فورد برونكو 2021

الخليج ٣٦٥ نت – فرانك ستيفنسون، هو واحد من أكثر مصممي السيارات موهبة وشهرة، حيث قام بتصميم الجيل الأول من بي ام دبليو X5 ومكلارين P1 ومازيراتي MC12، ويُعرف أيضاً بإبداء رأيه في العديد من السيارات الجديدة مثل انتقاده لفلسفة التصميم الخاصة ببوجاتي.

والآن، حول ستيفنسون انتباهه نحو فورد برونكو 2021 الجديدة كلياً، حيث قال أنه لا يعتقد أن السيارة تمتلك تصميماً قديماً، بل هو تصميم تطوري، مؤكداً أن السيارة تم تطويرها للعصر الحديث.

يجدر بالذكر أن فريق تصميم فورد كانوا قد قدموا عدداً لا يُحصى من الرسومات التخطيطية للسيارة لعدة سنوات قبل الاستقرار على التصميم الحالي لبرونكو.

بالعودة إلى ستيفنسون، فقد قال أن السيارة تبدو “ناعمة” حيث أنها لا تبدو مثل العربات العسكرية، مؤكداً أن إطاراتها الكبيرة وخلوصها الأرضي الكبير والخلفية القصيرة هي أبرز مزاياها.

يصف ستيفنسون تصميم فورد برونكو 2021 بأنه إنجاز هندسي رائع بفضل أبوابها القابلة للإزالة والتي احتاجت إلى قدر كبير من التصميم والهندسة للالتزام بمعايير السلامة، وقد منحها تصنيفاً 8.9 من أصل 10، ما رأيكم بتصميم السيارة؟

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