قصة تراجع مرسيدس عن تطوير محرك 18 سلندر لاس كلاس

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك مرسيدس تاريخاً مشرفاً في تطوير محركات V12، إلا أنها في تسعينيات القرن الماضي، فكرت صانعة السيارات الفاخرة الألمانية في تطوير محرك W18، بثمانية عشر أسطوانة، أي باسطوانات أكثر من المحرك المستخدم في بوجاتي شيرون!

يُذكر أنه في ذلك الوقت، كانت مرسيدس تنتج الجيل W140 من اس كلاس، وكانت تتطلع حينها إلى صنع طراز رائد جديد، ليتوصل المهندسون في البداية إلى فكرة تطوير محرك W18 سعة 8 لتر، والذي عُرف باسم M 216، لكنه يحصل على الضوء الأخضر.

لجعل هذا المحرك الضخم مناسباً لأن يوضع أسفل غطاء محرك السيدان الفاخرة، قام المهندسون بتقسيمه إلى ثلاثة مجموعات، كل واحدة تتكون من 6 أسطوانات متصلة بزاوية قدرها 75.5 درجة، وقد فكرت الشركة في تقديم المحرك في فئتين من اس كلاس، الفئة الأساسية ستحصل على قوة 490 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، والفئة الأكثر قوة بـ 680 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران.

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في النهاية، قرر المسؤولين التنفيذيين بمرسيدس حينها أن محرك V12 سعة 6 لتر التي كانت الشركة تطوره في ذلك الوقت يلبي جميع متطلبات السيدان الفاخرة الكبيرة، ولا حاجة لتطوير محركات أكبر.