اخبار السيارات

قصة تراجع مرسيدس عن تطوير محرك 18 سلندر لاس كلاس

0 نشر
alamir salah eldin 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك مرسيدس تاريخاً مشرفاً في تطوير محركات V12، إلا أنها في تسعينيات القرن الماضي، فكرت صانعة السيارات الفاخرة الألمانية في تطوير محرك W18، بثمانية عشر أسطوانة، أي باسطوانات أكثر من المحرك المستخدم في بوجاتي شيرون!

يُذكر أنه في ذلك الوقت، كانت مرسيدس تنتج الجيل W140 من اس كلاس، وكانت تتطلع حينها إلى صنع طراز رائد جديد، ليتوصل المهندسون في البداية إلى فكرة تطوير محرك W18 سعة 8 لتر، والذي عُرف باسم M 216، لكنه يحصل على الضوء الأخضر.

لجعل هذا المحرك الضخم مناسباً لأن يوضع أسفل غطاء محرك السيدان الفاخرة، قام المهندسون بتقسيمه إلى ثلاثة مجموعات، كل واحدة تتكون من 6 أسطوانات متصلة بزاوية قدرها 75.5 درجة، وقد فكرت الشركة في تقديم المحرك في فئتين من اس كلاس، الفئة الأساسية ستحصل على قوة 490 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، والفئة الأكثر قوة بـ 680 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران.

Advertisements

في النهاية، قرر المسؤولين التنفيذيين بمرسيدس حينها أن محرك V12 سعة 6 لتر التي كانت الشركة تطوره في ذلك الوقت يلبي جميع متطلبات السيدان الفاخرة الكبيرة، ولا حاجة لتطوير محركات أكبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة تراجع مرسيدس عن تطوير محرك 18 سلندر لاس كلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا