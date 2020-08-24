جيب كومباس 2022 تظهر للمرة الأولى أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ جيب كومباس 2022 أثناء اختبارها بتمويهات كثيفة، إلا أن الصور كشفت لنا عن لمحة صغيرة عما هو موجود داخل مقصورتها.

في البداية، يبدو من المستحيل معرفة ما تخفيه الشركة أسفل التمويهات الأمامية، إلا أنه في الخلف حصلت كومباس المحدثة على مصابيح خلفية جديدة.

وفي الداخل، يُمكننا رؤية شاشة نظام ترفيهي تشبه الكمبيوتر اللوحي ترتفع فوق لوحة القيادة، والتي تبدو مختلفة عن شاشة Uconnect الحالية للكروس أوفر.

حتى الآن لا يوجد معلومات حول ما إذا كانت ستكون هناك تغييرات في المحركات، لكن الجدير بالذكر أن كومباس 2021 تحصل على قوتها من محرك توربو بأربعة أسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 130 حصان أو150 حصان في فئة S، كما أن كومباس 4xe الهجينة بالقابس قادمة في الطريق بقوة تبلغ 190 حصان أو 240 حصان، ونطاق كهربي نقي يقدر بـ 50 كم لكل شحنة.

في الختام، وفقاً لخطة جيب الخمسية التي أعلنت عنها في 2018، فإن كومباس 2022 المحدثة ستصل إلى الأسواق بحلول 2022، لذا نتوقع ظهوره لأول مرة في النصف الأول من العام المقبل، ليُباع كموديل 2022.

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