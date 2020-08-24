الحزب الجمهوري الأمريكي يعلن ترشيح دونالد ترامب رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/8/24 08:20 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/8/24 08:20 م بتوقيت أبوظبي

سمى الحزب الجمهوري رسميا، الإثنين، الرئيس دونالد ترامب مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.

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