هونغ تشي H9 الجديدة هي أغلى سيدان صينية على الإطلاق

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت هونغ تشي H9 الجديدة رسمياً في السوق الصيني.. ويبدأ سعر السيدان الفاخرة من 309,800 يوان صيني ويصل إلى 538,900 يوان، ما يعادل 167,000 إلى 292,000 ريال، ما يجعلها أغلى سيدان صينية حتى الآن.

السيارة مزودة بمحرك 2.0 لتر بمساعدة هجينة 48 فولت بقوة إجمالية 252 حصان وعزم 380 نيوتن.متر، مع محرك ثاني V6 سوبرتشارجر سعة 3.0 لتر بقوة 283 حصان وعزم 400 نيوتن.متر، كلاهما متصل بناقل مزدوج 7 سرعات ونظام دفع خلفي.

صرفية الوقود لمحرك 2.0 لتر تبلغ 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما محرك 3.0 لتر يستهلك 9 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتستهدف هونغ تشي H9 منافسة أمثال مرسيدس إي كلاس وبي ام دبليو الفئة الخامسة واودي A6 وغيرهم.

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