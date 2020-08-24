كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر Hyperion XP-1 سيارة خارقة تعمل بالهيدروجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في محاولة لجعل الهيدروجين مصدرًا أساسيًا للطاقة للمركبات المستقبلية، قامت شركة Hyperion، وهي شركة من كاليفورنيا، بصنع سيارة خارقة فريدة تعمل بالهيدروجين. Hyperion XP-1 هي سيارة خارقة تستخدم خزانًا واحدًا فقط من الهيدروجين المضغوط لقطع مسافة ألف ميل (1610 كيلومترات).

وفقًا لـ Hyperion، فإن XP-1 هي أول سيارة خارقة تعمل بالهيدروجين يمكن أن تنتقل من 0-60 ميل في الساعة في ما يزيد قليلاً عن ثانيتين. لم تستخدم الشركة أي بطاريات للخدمة الشاقة داخل سيارتهم، على عكس تسلا. بدلاً من ذلك، استخدموا خلايا الوقود لتوليد الطاقة للسيارة باستخدام غاز الهيدروجين المضغوط.

السيارة الخارقة التي تعمل بالهيدروجين

بشكل عام ، تقوم سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية باحتراق الهيدروجين لتوليد الطاقة للسيارة. ومع ذلك ، فإن سيارة XP-1 لا تحرق الهيدروجين، ولكن تستخدم الهيدروجين المضغوط لخلطه مع الأكسجين من الهواء في خلايا الوقود لبدء التفاعل. ينتج عن هذا التفاعل الطاقة اللازمة للمركبة ويصرف الماء كمنتج ثانوي. لذا ، من المثير للاهتمام ، بدلاً من الدخان ، أن هذه السيارة تصرف الماء!

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الآن ، السبب الذي يجعل XP-1 يمكن أن يصل إلى 1000 ميل في خزان واحد من الهيدروجين هو أن الهيدروجين المضغوط ينتج كمية أكبر من الطاقة لكل لتر من البطارية الكهربائية ، كما أوضح أنجيلو كافانتاريس ، الرئيس التنفيذي لشركة Hyperion. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن الهيدروجين هو أحد أخف الغازات في الجدول الدوري ، فإنه يقلل بشكل كبير من وزن السيارة ، مما يسمح لها بإنتاج المزيد من الأميال لكل لتر.

تمتلك الشركة العديد من النماذج الأولية العاملة للسيارة وتخطط لجلب XP-1 إلى السوق ليشتريها المستهلكون. ولم يذكر الرئيس التنفيذي لشركة "كفانتاريس" أي تفاصيل بشأن تسعير السيارة. ومع ذلك ، فقد ألمح إلى أن الطراز الأعلى ، الذي سيقطع 1000 ميل لكل دبابة ، سيكون في نطاق الملايين. كما ستنتج الشركة 300 سيارة فقط من هذه السيارات لعامة المستهلكين.

من خلال إنتاج هذه السيارة ، تهدف Hyperion إلى جعل المركبات التي تعمل بالهيدروجين أكثر شيوعًا في السوق. على الرغم من بعض الحواجز مثل حقيقة أن الهيدروجين غير موجود كعنصر مستقل في الطبيعة ويجب على الناس استخراجه من أجل استخدامه ، فإن شركات مثل هوندا وتويوتا وجنرال موتورز تعمل على تطوير سيارات مفهوم تعمل بالهيدروجين. ويهدف نيكولا ، منافس شركة تسلا ، إلى جلب شاحنات نصف تعمل بالهيدروجين في المستقبل القريب.

يمكنك التحقق من Hyperion XP-1 الرائع على موقع Hyperion الرسمي.