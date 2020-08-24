فورد تنفذ أكبر استدعاء لسيارات لينكولن من الصين.. إليك السبب

بدأت شركة فورد موتور (الصين) عملية استدعاء 10649 سيارة لينكولن أم كيه أكس، و4010 سيارات لينكولن نوتيلوس بسبب الأعطال المحتملة في نظام الوسادة الهوائية، وفقا لمنظم السوق الصيني.



وقالت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في بيان على موقعها اليوم الإثنين، إن عملية الاستدعاء، التي بدأت في 21 أغسطس/ آب الجاري، تتضمن أجزاء من سيارة لينكولن أم كيه أكس الواردة والمصنعة في الفترة ما بين 28 مايو/ أيار 2015 و30 يوليو/ تموز 2018، وسيارة لينكولن نوتيلوس الواردة والمصنعة في الفترة ما بين 27 سبتمبر/ أيلول 2018 و 30 سبتمبر/ أيلول 2019.

ووفقا للبيان، الذي نقلته وكالة شينخوا، فإنه نظرا لعدم كفاية المسافة الفاصلة بين مجموعة التوصيلات السلكية لمقعد الراكب الأمامي وغطاء وسادة المقعد، فقد لا يعمل نظام الوسادة الهوائية بشكل طبيعي في بعض الظروف، مما يشكل مخاطر على السلامة.

وأوضحت الشركة أنها ستثبت شريطا متدفقا على الحافة المكشوفة لإطارات وسادة المقعد.ز مؤكدة أنها ستقوم باستبدال الأجزاء التالفة مجانًا.

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وسجلت شركة فورد موتور خسائر في الدخل قبل خصم الضرائب بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من هذا العام، وفقا لتقرير الأرباح الفصلية لشركة صناعة السيارات الأمريكية.

وانخفضت الإيرادات إلى 19.4 مليار دولار من 38.9 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019.

وهذا الرقم أفضل بكثير مما توقعته شركة فورد نفسها. فبعد الإعلان عن تسجيل صافي خسائر قيمتها ملياري دولار في الربع الأول، كانت صانعة السيارات ومقرها ديربورن تتوقع خسائر قيمتها 5 مليارات دولار أو أسوأ في الربع الثاني بسبب تداعيات جائحة كوفيد - 19 على مبيعاتها وصناعة السيارات عالميا، حسبما أفادت صحيفة "ديترويت نيوز".

وأظهر تقرير سابق أن مبيعات شركة صناعة السيارات في الربع الثاني انخفضت بواقع 33% عن العام السابق.

واتخذت شركة فورد عددا من الإجراءات للتغلب على الأزمة، بما في ذلك سحب 15 مليار دولار من خطوط الائتمان القائمة، وإصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار، وتعليق الأرباح الفصلية وإعادة شراء الأسهم مؤقتا، وخفض تكاليف التشغيل، وخفض النفقات الرأسمالية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.