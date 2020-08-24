البعثة الأممية في ليبيا تطالب بإجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب مليشيا الوفاق ضد المتظاهرين المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/8/24 02:35 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/8/24 02:35 م بتوقيت أبوظبي

البعثة الأممية في ليبيا تطالب بإجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب مليشيا الوفاق ضد المتظاهرين .

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