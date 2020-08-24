بومبيو: إيران لن تحصل على السلاح النووي وسنتأكد من ذلك المزيد

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن إيران لن تحصل على السلاح النووي وأن بلاده ستعمل من أجل منع طهران من القيام بهذه الخطوة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث يقوم بومبيو بجولة في الشرق الأوسط تشمل الإمارات والبحرين والسودان.

وقال بومبيو: "إيران لن تحصل على سلاح نووي، وسنعمل بكل الأدوات لمنعها من امتلاكه"، مشددا على أن الولايات المتحدة تعمل على أن يصبح الشرق الأوسط أكثر استقراراً.

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ودعا دول العالم إلى أن تدعم الولايات المتحدة في محاولاتها المتواصلة لتطبيق حظر الأسلحة على إيران ، والذي رفض مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين تمديده، ما دفع واشنطن للتفكير في آلية "سناباك" التي تتيح فرض عقوبات مباشرة على طهران.

على صعيد متصل، قال بومبيو إن الولايات المتحدة ستستمر في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة بكل ما تحتاجه من معدات من أجل الدفاع عن نفسها.

وتأتي زيارة بومبيو بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية برعاية أمريكية والتي أوقفت إسرائيل عن ضم الأراضي الفلسطينية وقضت بإقامة علاقات كاملة في كافة المجالات.

تلك المعاهدة التي قال عنها بومبيو في المؤتمر الصحفي إنه يأمل أن تنضم دول عربية أخرى إلى نفس الخطوة، مشيرا إلى أنه سيسافر إلى الإمارات لتقديم التهنئة على هذا الاتفاق.