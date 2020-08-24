نتنياهو: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية إنجاز كبير المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بمعاهدة السلام مع الإمارات، متوعدان في الوقت نفسه إيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقداه، اليوم الإثنين، في إطار الزيارة التي يجريها بومبيو لإسرائيل حاليا، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل السودان والبحرين والإمارات.

وقال نتنياهو إن معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية إنجاز كبير وستفتح مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.

وشكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنجاز المعاهدة مع الإمارات، معبرا عن أمله بالتوصل إلى اتفاقات مع دول عربية أخرى قريبا.

في سياق آخر، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشدة، إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر الأسلحة على إيران، واصفا الأمر بـ"المعيب".

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وأمام هذا الموقف، أعرب عن شكره للولايات المتحدة للوقوف ضد عدوان إيران، وذلك في إشارة إلى نية واشنطن تفعيل آلية "سناباك" التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران، بعد إخفاق مجلس الأمن في قراره الأخير.

وفي هذا الصدد، توجه نتنياهو بشكل خاص إلى الدول الأوروبية داعيا إياها للانضمام للجهود الأمريكية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه سيسافر إلى الإمارات ليهنئها على معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في الثالث عشر من الشهر الجاري، وقوبلت بإشادة عربية ودولية واسعة.

وفي الملف الإيراني، شدد على أن إيران "لن تحصل على السلاح النووي وسنتأكد من ذلك".