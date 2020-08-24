لاجئ سوري يفجر نفسه قبل القبض عليه في لبنان المزيد

الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/8/24 01:41 م بتوقيت أبوظبي
فجر لاجئ سوري نفسه خلال محاصرته من قبل قوات الأمن اللبنانية في أحد المخيّمات بمنطقة واقعة بين بلدتَيْ عين الدهب والبيرة شمال بيروت.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ببيروت، داهمت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية والبيرة، على خلفية تورطه في إحدى القضايا.
وقالت إن المطلوب (40 عاما) واجه القوة الأمنية، ما اضطرها إلى التعامل معه بالنار، حيث سمع إثر ذلك دوي انفجار.
وتبين أنه فجر نفسه، فيما لم يتسن الحصول على تفاصيل بشأن الحادث.
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