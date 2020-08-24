سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020

قفز سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل متوسط السعر إلى 195 جنيها، بزيادة 10 جنيهات مقارنة بمتوسط أسعار الأمس.



بينما استقر سعر الدولار عند سعر موحد هو 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي ومعظم البنوك وشركات الصرافة، ورغم جهود السلطات للحد من انتشار تعاملات السوق السوداء، فإنها لا تزال عاجزة عن ضبط إيقاع السوق بالشكل المطلوب.

وفي السوق غير الرسمية تراوح سعر بيع الدولار بين 193 و196 جنيها مستهل تعاملات اليوم، وفق ما نقلته مواقع سودانية عن متعاملين في السوق الموازية.

وكان سعر الدولار يتراوح أمس الأحد بين 183و185 جنيها، في السوق الموازية، وهو ما يعني فقدان العملة المحلية أكثر من 50% من قيمتها منذ مارس/آذار الماضي.

وأرجع تجار في تصريحات لصحف محلية، هذا التراجع الكبير في سعر الجنيه إلى مضاربات يقودها تجار الذهب، الذين يقومون بشراء المعدن الأصفر بقيمة تزيد 10% عن سعره العالمي.

ويوم السبت، أشار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى وجود خلل كبير في سياسات تصدير الذهب، لافتا إلى أن بعض التجار يعمدون إلى شرائه بسعر أعلى، وهو ما أدى إلى انفلات ملحوظ في أسواق العملات.

كما أكد اقتصاديون أن ما يضاعف من أزمة العملة المحلية حاليا هو وجود نحو 95% من النقد المتداول خارج مظلة القطاع المصرفي.

وأدت مضاربة مصدري الذهب في سوق العملات إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بأكثر من 70% خلال الأشهر الـ7 الماضية، وهو ما ساهم في رفع معدلات التضخم إلى أكثر من 140%.

- هجمة شرسة

وتوقع أحد التجار في الخرطوم أن تكون هنالك "هجمة شرسة "على العملات الصعبة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع صعوبة التنبؤ بما قد يصل إليه الجنيه السوداني.

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ونقلت صحيفة محلية عن التاجر الذي رفض ذكر اسمه، قوله إنه وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهونها في ظل الحملات الأمنية المتواصلة، إلا أنهم يلجؤون إلى طرق عدة لتفادي هذه الحملات، مؤكدا أن الطلب على العملات الصعبة يفوق المعروض بشكل كبير.

وكشفت بعض الصحف السودانية عن وجود إقبال كبير من جانب العملاء على شراء النقد الأجنبي بشكل عام والدولار بصفة خاصة، سواء من خلال البنوك أو السوق السوداء، وهو ما انعكس على سعر صرف الدولار خلال الساعات الماضية.



وفقد اقتصاد السودان إيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو تريليون دولار، بسبب انتشار الفساد خلال فترة النظام السابق، وإدراج اسم البلد الأفريقي في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وارتفعت الديون الخارجية لأكثر من 60 مليار دولار مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني، الذي يتم تداوله في السوق الموازية حاليا عند حدود 195 جنيها للدولار الواحد.

سعر اليورو والإسترليني

كما زاد سعر اليورو الأوروبي في سوق الصرف السودانية السوداء خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، ليسجل 216 جنيها للشراء مقابل 218 جنيها للبيع، كما سجل 64.91 جنيه للشراء و65.24 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني لمستوى 240 جنيها للشراء مقابل 242 جنيها للبيع، وفي المعاملات الرسمية لدى البنوك سجل 72.05 جنيه للشراء و72.42 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع، لدى بنك السودان المركزي، فيما جاء سعره بالسوق الموازية (السوداء) عند مستوى 49.10 جنيه.

أما الدرهم الإماراتي فقد سجل 14.99 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع على شاشات بنك السودان المركزي، فيما سجل بالسوق السوداء سعر 51 جنيها.

وسجل الدينار الكويتي 178.80 جنيه للشراء و179.70 جنيه للبيع، في المعاملات الرسمية، فيما جاء بالسوق الموازية عند 316 جنيهات.