ماكلارين تطلق أيقونتها 620R الجديدة.. شاهد المواصفات والأسعار

أعلنت شركة ماكلارين عن إطلاق أيقونتها الرياضية 620R الجديدة في الأسواق نهاية العام الجاري بسعر 292 ألفا و437 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الرياضية، التي يقتصر إنتاجها على 225 نسخة فقط، ينبض بداخلها محرك سعة 3.8 لتر بقوة 456 كيلووات/620 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 620 نيوتن متر.

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وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.9 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 322 كلم/س.

وتحمل السيارة جينات خاصة بموديلات السباق مثل الاسبويلر المستوحى من موديلات السباقات والمشتت، وذلك بهدف زيادة الثبات واجتياز المنعطفات بسرعة عالية. وتستهلك السيارة معدل 12.2 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 278 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتطل السيارة الكوبيه الجديدة بنفس الفلسفة التصميمية المعهودة لموديلات ماكلارين والتي تتمثل في القسمات الشرسة والتصميم الهجومي وفتحات التهوية الضخمة مع فتحة تهوية على السقف والمقاعد الرياضية، بالإضافة إلى الوزن الخفيف بفضل الاعتماد السخي على مادة الكربون، كما يتوفر للسيارة نظام ملتيميديا وملاحة بشكل اختياري.