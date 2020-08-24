سيارة تسلا للأطفال ب100 دولار

قامت شركة Radio Flyer المتخصصة فى صناعة لعب الأطفال والسيارات الصغيرة بصنع نموذج جديد للأطفال بالتعاون مع Tesla Design Studio لتنتج أول سيارة تسلا لأصغر السائقين.

صُممت السيارة الجديدة التى أطلق عليها اسم My First Model Y للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف وأربعة أعوام حيث تقدم "تجربة تسلا الحقيقية" حيث يكرر بدقة تصميم نموذج Y بالحجم

الطبيعي من تسلا.

يبلغ طول السيارة متر ووزنها 3.8 كجم وهى مزودة بمقعد واحد مريح وكلاكس وعجلات سوداء مطاطية الا انها لا تحتوي على نظام دفع كهربائي كسيارة تسلا الحقيقية, وقال روبرت باسين ، كبير مسؤولي العربات في راديو فلاير "نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع Tesla

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من خلال My First Model Y".

وتعد السيارة الجديدة التى قدمتها شركة Radio Flyer ليست أول نموذج لتسلا ففي عام 2016 أطلقت الشركة صانعة الألعاب Tesla Model S للأطفال من وهي لعبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات والتي تستخدم تقنية بطارية ليثيوم أيون .

تتوفر سيارة My First Model Y للأطفال على Amazon وموقع الشركة نفسه بسعر 99.99 دولارًا مع امكانية الشحن في الولايات المتحدة وكندا ابتداءً من 23 أكتوبر القادم