تعرف على مواصفات الجيل الجديد من أودي S3

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية أودي، عن الجيل الجديد من السيارة المدمجة S3، والذي يأتي بتحسينات جديدة ومختلفة، وفي مقدمته التصميم الخارجي، الذي يجمع بين الأناقة والقوة، فالخطوط حادة تنحدر على غطاء المحرك لتلتقي عند الحافة بمصباحين يتمتعان بتقنية LED، ويضيفان لمسة من الحدة إلى مظهر السيارة، تستقر أسفلهما شبكة أودي التي يميزها اتساعها وضخامتها مع فتحات تشبه خلية النحل، يحيط بها إطار من الكروم الداكن، وتستقر على جانبيها فتحتا تهوية ضخمتان بالفتحات نفسها التي تميز الشبكة الأمامية. أما في المؤخرة فتلفت الانتباه المصابيح الممتدة أفقيًا والفتحتان المستقرتان على جانبي المصد، اللتان تشبهان مثيلاتهما في المقدمة.

يعتمد الجيل الجديد من S3 على محرك TFSI سعة 2 لتر قادر على إنتاج 310 أحصنة، وهو يدفع السيارة

للتسارع من السكون إل سرعة 100 كم/ س في 4.8 ثانية، لتنطلق بسرعتها القصوى المحددة إلكترونيًا والبالغة 250 كم/ س، ويتصل بناقل حركة S ترونيك من سبع سرعات، بالإضافة إلى نظام تعليق رياضي يجعل السيارة مريحة.

في الداخل يبدو تصميم المقصورة رياضيًا لافتًا للنظر، مع تركيزها على قائد السيارة، وتتوزع فيها لمسات من الألومنيوم المزخرف وتطعيمات من الكربون، وتشكل فتحات التهوية المميزة وحدة واحدة مع غطاء العدادات، ما يؤكد الطابع الرياضي للمقصورة، بالإضافة إلى عجلة القيادة التي تأتي على شكل حرف D بقاعدة مسطحة، والمقاعد الرياضية التي صُنع تنجيدها من زجاجات بولي إيثيلين معاد تدويرها، مع خيوط مزدوجة

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أنيقة.

تستقر في منتصف لوحة العدادات شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة مدمجة في لوحة سوداء كبيرة، وتتوافر شاشة عرض رأسية كخيار إضافي. وقد زودت أودي سيارتها بالجيل الثالث من منصة المعلومات والترفيه المعيارية MIB 3، وتتميز بنقطة اتصال لا سلكية Wi-Fi، وتوفر خاصية توجيه المسار وتنبؤات حول تطور حالة المرور وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة من جوجل إيرث، ويمكن تخزين الإعدادات الفردية المفضلة بالإضافة إلى تفضيلات مكيف الهواء.

وتشمل خدمات أودي كونكت أيضًا خدمة car-to-X التي تساعد في العثور على أماكن وقوف السيارات المتاحة على جانب الطريق، ويمكن الاتصال بين السيارة وهاتف قائدها الذكي عبر التطبيق المجاني myAudi، وكذلك عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وأخيرًا تتمتع S3 بمجموعة من الأنظمة المساعدة للسائق، مثل نظام التحذير من مغادرة المسار، ونظام المساعدة على الركن، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يحافظ على السرعة والمسافة بين السيارة وبين المركبات التي أمامها، كما يساعد في توجيه المسار عن طريق التدخلات البسيطة في التوجيه.