نظرة على سيارات لكزس السيدان وأسعارها في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك لكزس تشكيلة سيارات سيدان متميزة متوفرة في المملكة لدى الوكيل عبداللطيف جميل، ونلقي نظرة عليها فيما يلي للتعرف على أي منها يناسب متطلباتك.

لكزس IS

تتميز السيارة بتصميم رياضي أنيق، بالإضافة إلى التقنيات المتطورة والمساحة الرحبة في الداخلية، ففي الداخل يوجد شاشة بقياس 8 إنش لعرض معلومات، فتحة سقف، نظام الدخول الذكي، مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي، مع محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.0 لتر يولد 241 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر مع علبة سرعة أوتوماتيكية 8 سرعات.

السعر يبدأ من 163,760 ريال (شامل ضريبة 15%).

لكزس ES

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لعشاق الرحابة والرقي، يمكن التوجه نحو لكزس اي اس ذات التصميم الحاد الجذاب بشكل راقي قوي، إضافة لمقصورة فاخرة عالية التقنية، حيث تحتوي على مقاعد جلدية فاخرة، شاشة عرض 8 إنش، نظام صوتي بايونيير مع 10 سماعات، نظام أبل كار بلاي واندرويد أوتو، هذا بالإضافة إلى محرك 4 سلندر 2.5 لتر بقوة 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن.متر.

السعر يبدأ من 183,540 ريال (شامل ضريبة 15%).

لكزس LS

وهي السيدان الأفخم في مجموعة لكزس، وتتمتع بالعديد من مقومات الراحة والرفاهية مثل نظام ملاحة بشاشة عرض 12.3 إنش تدعم التحكم عن بعد، تبريد و تسخين المقاعد الأمامية (السائق و الراكب الأمامي فقط)، تحكم كهربائي للمقاعد الخلفية، نظام صوتي بايونيير مع 12 سماعة، هذا بالإضافة إلى أداء قوي بفضل محرك 6 سلندر سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان وعزم دوران 379 نيوتن.متر.

السعر يبدأ من 364,895 ريال (شامل ضريبة 15%).