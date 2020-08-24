تعرف على فروع جيلي الوعلان وأين تتواجد بأنحاء المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تحرص جيلي الوعلان على سرعة الانتشار في السعودية بعد تدشين علامتها التجارية في البلاد، لذا تم رسمياً إطلاق مركز خدمات جيلي الوعلان المتكامل في ثلاث مدن هم الرياض وجدة والدمام.

وتحتوي هذه المدن على مراكز خدمة متكاملة، والتي تشمل مراكز الصيانة الدورية مع توافر كافة قطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى مراكز الخدمة السريعة، بجانب مراكز الاستبدال والتي تضمن وصول جميع السيارات المستعملة إلى مالكها الجديد بعد أن تمر بفحص مفصل ودقيق يضمن كونها فـي حالة ممتازة وصالحة للاستخدام.

هذا وتوفر جيلي الوعلان حالياً موديلين في خط السعودية هما كولراي من نوع اس يو في اقتصادي، بينما الأخرى هي بينراي السيدان معقولة التكلفة، وكلتاهما تتمتعان بأفضل التقنيات الذكية وأرقى المواصفات العصرية.

ويمكنك التوجه إلى وكالة جيلي الوعلان لمشاهدة وتجربة سيارات جيلي في صالة المبيعات، وإذا أردت الحصول على خدمات الصيانة وقطع الغيار فستجد صالات مخصصة لهما كذلك.

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