بعد طرح موديلات 2021.. ننشر أسعار جميع طرازات إم جي في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة المنصور إم جي أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة إم جي في مصر، عن توافر موديلات 2021، من طرازات العلامة الإنجليزية المختلفة.

وتتوافر سيارات إم جي في السوق المحلية، بـ 4 طرازات منها 2 سيدان هما

"إم جي 5، وإم جي 6"، و2 SUV هما "إم جي RX5، وإم جي ZS".

ومن المقرر أن يتم طرح موديل 2021 من السيارة إم جي RX5 بزجاج ملون "فاميه"،

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أم باقي الطرازات فسيت طرحها بنفس مواصفات وتجهيزات موديلات 2020.

وبحسب وكيل علامة إم جي، فإن موديلات 2021 المتوافرة في السوق المصرية، سوف يتم طرحها بنفس الأسعار الخاصة بموديلات 2020.

وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية جميع أسعار طرازات إم جي موديل 2021 المتوافرة في السوق المصرية.

MG RX5 موديلات 2021: