نظرة على خدمات صيانة هيونداي في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تُعد هيونداي واحدة من أكثر العلامات مبيعاً في الأسواق السعودية، وهو ما يدفع وكلائها الثلاثة شركة الوعلان للتجارة، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وشركة المجدوعي للسيارات لتقديم أفضل خدمات الصيانة الممكنة للحفاظ على مكانتهم، حيث تقدم الفروع مجموعة متكاملة من خدمات الصيانة المتميزة.

صيانة السيارات

حيث تقوم الفروع المختلفة بتوفير كافة خدمات الصيانة التي تحتاج إليها، بداية من صيانة 10,000 كم والتي تتضمن الحصول على فحص، الشد، ضبط المحرك، ضبط نظام حقن الوقود، وزن الإطارات، التشحيم، تبديل و تغيير الزيوت (المحرك، ناقل الحركة، الفرامل، نظام التعشيق، المقود الهيدروليكي)…إلخ، وصولاً إلى صيانة 60,000 كم.

كما يتيح لك موقع هيونداي السعودية بسهولة حجز موعد الصيانة إلكترونياً، كل ما عليك فعله هو ملأ البيانات المطلوبة، ثم تحديد الموعد المناسب، ويمكنك زيارته من هنا.

ضمان قطع الغيار

هذا ويجب الإشارة إلى أن جميع قطع الغيار التي يتم استبدالها خلال عمليات الصيانة الدورية تأتي مع ضمان كامل لمدة عام واحد أو 20,000 كم، أي أنك لن تقلق أبداً حيال مواجهة نفس المشكلة مرة أخرى على عكس قطع الغيار التقليدية.

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