“بالأرقام” تعرف على إيرادات شركات السيارات في الثانية الواحدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة جديدة من VisualCapitalist.com عن مقدار ما تحققه شركات السيارات من إيرادات في الثانية في عام 2019، حيث نظرت إلى إجمالي إيرادات العام الماضي لـ 19 شركة أنتجت 92 مليون سيارة جديدة في جميع أنحاء العالم.

تأتي فولكس فاجن وتويوتا في المراكز الأولى بأرباح تقدر بـ 9,202.88 دولار (34,510 ريال) و8,946.58 دولار (33,549 ريال) في الثانية العام الماضي على الترتيب، وهذا مبلغ كبير من المال، وأكثر بكثير من صاحبة المركز الثالث، وهي فورد التي حققت 4,946.58 دولار (18,564 ريال) في الثانية.

والجدير بالذكر أن رؤية فولكس فاجن في القمة ليس أمراً مفاجئاً، حيث تمتلك المجموعة العديد من العلامات التجارية تحت مظلتها، مثل لامبورجيني وفولكس فاجن وأودي وبورش وبنتلي وبوجاتي وغيرهم، في حين أن تويوتا كسبت ما يقرب من ضعف ما حققته منافستها اليابانية هوندا، والتي حققت 4,537.67 دولار (17,016 ريال).

وفي الجزء السفلي من القائمة، تأتي شركات مثل تيسلا وسوبارو، بأرباح قدرها 780.06 دولار (2,925 ريال) و904.05 دولار (3,390 ريال) على الترتيب، وتأتي بعد ذلك مازدا فوق سوبارو بـ 1,017.88 دولار (3,817 ريال) في الثانية، بينما حققت سوزوكي 1,104.86 دولار (4,140 ريال) في الثانية.

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أما بالنسبة لـ جنرال موتورز فقد حققت أكثر من فيات كرايسلر حيث حصلت على 4,351.76 دولار (16,319 ريال) مقارنة بـ 3,856.1 دولار (14,460 ريال) في الثانية لفيات كرايسلر، في حين حققت بي ام دبليو أكثر من مرسيدس بعدة مئات من الدولارات، كما تفوقت هيونداي على كيا حيث حققت الشركتين 2,879.25 دولار (10,797 ريال) و1,585.49 دولار (5,945 ريال) على الترتيب.