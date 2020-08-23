نتنياهو: ثمار السلام مع الإمارات كثيرة والمعاهدات ستتوسع لدول أخرى المزيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن ثمار السلام مع الإمارات كثيرة، مشيرا إلى أن المعاهدات ستتوسع لدول أخرى.

وأضاف أن "معاهدة السلام مع الإمارات بدأت عهدا جديدا من السلام بالشرق الأوسط"، منوها بأن المعاهدة سيكون لها منافع اقتصادية وتكنولوجية وغيرها من المجالات.

وفي السياق، ذاته كشف المتحدث باسم نتنياهو أن الأخير سيبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي.

ويصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، غدا الإثنين، إلى القدس لإجراء محادثات تتناول إمكانية توسيع دائرة السلام لتشمل دولا عربية أخرى بعد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وبعد إسرائيل، يتوجه بومبيو إلى البحرين والسودان والإمارات في إطار جولة بالشرق الأوسط.

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وبناء على معاهدة السلام مع الإمارات، تم الإعلان عن وقف إسرائيل خطة ضم أراض فلسطينية، بناء على طلب ودعم من دولة الإمارات.

كما تضمنت معاهدة السلام مواصلة الإمارات وإسرائيل جهودهما للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، والسماح لجميع المسلمين بأن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.

ويعد التوصل إلى هذه المعاهدة -التي منعت إسرائيل من ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية وهو ما قدره الفلسطينيون بنحو 30% من مساحة الضفة- دليلا واضحا على حكمة الدبلوماسية الإماراتية.

وقوبل الإعلان عن معاهدة السلام بترحيب عربي دولي واسع، وهنأت دول عربية بينها مصر والأردن والبحرين وسلطنة عمان وموريتانيا، دولة الإمارات بالتوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

وأشادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا واليونان وكوسوفو وإيطاليا واليابان وبلجيكا وكندا والهند وكوريا الجنوبية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والعديد من الساسة والقادة والمسؤولين حول العالم بمعاهدة السلام، واصفين إياها بأنها خطوة تاريخية تعزز من تحقيق فرص السلام في الشرق الأوسط.