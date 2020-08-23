V12 الأعلى سعرا.. إعلان حصيلة مزاد أرقام السيارات المميزة في دبي

شهد مزاد الأرقام المميزة للوحات المركبات في دبي بيع اللوحة التي تحمل الرقم (V12) بسعر 7 ملايين درهم.

المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، سجل إيرادات 36 مليونا و224 ألف درهم، بزيادة 83% عن إيرادات المزاد السابق عليه والذي أقيم في ديسمبر/كانون الأول وسجل 19 مليون درهم.

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المزاد الذي عقد لأول مرة هذا العام ويحمل الرقم (104) طرح فيه 90 رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا، للوحات المركبات المميزة من الفئات "H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z".



وتصدر المزاد الرقم (V12) حيث حقق أعلى قيمة سعرية عند 7 ملايين درهم، تلاه الرقم (S20) بـ4 ملايين و60 ألف درهم، ثم الرقم (Y66)، بـ3 ملايين و200 ألف درهم.

وخلال المزاد طبقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، وأولت الهيئة الجانب الصحي أهمية بالغة في مكان انعقاد المزاد.