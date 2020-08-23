تعرف على خسائر شركات السيارات لكل سيارة تباع في عام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كان عام 2020 مليئاً بالصعوبات على شركات السيارات بسبب الاضطرابات المالية في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تأخذ دراسة جديدة من موقع Handelsblatt الألماني، نظرة أعمق على احصائيات خسائر الشركات لكل سيارة، والأرقام مفاجئة.

تقول الدراسة إن مبيعات فولكس فاجن انخفضت بنسبة 28% حتى الآن في 2020، وهذا الرقم وحده لا يروي القصة كاملة، حيث تُظهر الدراسة أيضاً أن فولكس فاجن تخسر 489 دولار (1833 ريال) لكل سيارة يتم بيعها في 2020.

في حين انخفضت مبيعات تويوتا بنسبة 29%، وخسائرها لكل سيارة هي 628 دولار (2,355 ريال)، وأضافت الدراسة أن بي ام دبليو تخسر ما يقرب من 1,300 دولار (4,875 ريال) لكل سيارة، ومرسيدس تخسر 700 دولار (2,625 ريال) لكل سيارة.

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وبالرغم من ذلك، فإن أرقام هذه الدراسة ليست جميعها سيئة، حيث حققت بورش ربحاً يقترب من 11,800 دولار (44,250 ريال) لكل سيارة تبيعها في 2020، وتيسلا تحقق ربحاً يقدر بـ 3,500 دولار (13,125 ريال) لكل سيارة.