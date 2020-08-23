عرض تمويل كيا سبورتج 2020 من مصرف الراجحي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجبر للسيارات، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات كيا 2020 من مصرف الراجحي بالتعاون مع شركة الجبر للسيارات، بدون دفعة اولى وبدون رسوم إدارية. *يسري العرض حتى 31 / 9 / 2020م. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كيا سبورتج 2020 : القسط الشهري: 1156 ريال مميزات العرض: بدون دفعة أولى

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التأمين 4.5% لكافة العملاء

تفويض إلكتروني

تغطية تأمينية لدول الخليج ما عدا قطر

إمكانية تمديد جغرافي بمقابل مادي لـ مصر والأردن والسودان

تقسيط الدفعة الأخيرة يكون بربح والمدة من سنة إلى سنتين

التفاويض الداخلية تصدر لشخصين مجانا للاسنفسار الاتصال على الرقم: 920014200 تفاصيل العرض: Advertisements صورة العرض:

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