سماع دوي انفجار بقرية بعاصير في محافظة جبل لبنان المزيد

سمع دوي انفجار ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة.

وأكدت المعلومات الأولية أن الانفجار نتيجة قنبلة يدوية قديمة كانت بالقرب في المكان منذ فترة، وانفجرت نتيجة اشتعال حريق على مقربة من جبانة بلدة بعاصير من دون أن يسجل وقوع إصابات

وتسبب دوي الانفجار في حالة من الهلع والخوف لدى اللبنانيين، حيث شوهد الدخان بكثافة.